İmam Hüseyin’in (a.s.) yasını tutanlar için çok önemli ve yaygın bir adaktır. İran’ın her köşesinde, yas ve matem merasimleri kendine özgü adet ve geleneklerle yapılır ve bu merasimlerde adak önemli bir yere sahiptir. Merasimlerin düzenleyicileri, mali güçlerine göre çeşitli adaklar adar. Rızalık Çayı, tüm matem cemaatlerinde her zaman ve mekânda dağıtılan ve herkesin büyük ilgi gösterdiği bir adaktır. Bu çay, sadece cemaatlerde ve tekkelerde değil, aynı zamanda evde düzenlenen toplantılarda ve şehrin farklı yerlerindeki hayırseverlerin kurduğu stantlarda da dağıtılır. Birçok kişi, İmam Hüseyin’in (a.s.) Rızalık Çayı'nı şifa, sevap ve bereket niyetiyle içer ve bu çayı mutlaka Muharrem ayında tüketmeye özen gösterir. Kalabalık cemaatlerde, genellikle birkaç kişi sürekli olarak tepsilere bardakları dizer ve diğer birkaç kişi de bu tepsilerle cemaate çay dağıtır.