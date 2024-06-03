İmam Humeyni'nin vefatının ardından Tahran'da yas

İmam Humeyni'nin vefatının ardından naaşı 11 Haziran 1989 günü Tahran Camii'ne nakledildi. Seyyitlik vasfının bir göstergesi olarak göğsünde siyah sarık konulan İmam Humeyni'in naaşını insanların görebilmesi için konteynerin üzerine cam duvarlı büyük bir buzdolabı yerleştirildi. Cenaze namazının ardından naaşı taşıyan tabutun defnedilmek üzere ilk olarak Tahran Camii'ne 20 kilometre uzaklıktaki Beheşt-i Zehra Kabristanı'na nakledilmesine karar verildi. Tahran Camii' nin çıkışından itibaren tabuta bir helikopter eşlik etti. Naaşı defnetmek için gelen çok sayıda kişinin güzergaha akın etmesiyle naaşı taşıyan ilerlemesi imkansız hale geldi. Naaşın oradan alınması için güçlükle iniş yapan helikopter, naaşı alıp önce Camerran'a, ardından da defin yerine götürdü. 11 Haziran 1989'da, o zamanki İran nüfusunun altıda biri (on milyondan fazla kişi) İmam Humeyni'nin cenaze törenine katılmak üzere Beheşt-i Zehra Kabristanı'na 32 kilometrelik uzunluğunda bir insan konvoyu oluştu, bu cenaze töreni dünyanın en büyük cenaze töreni olarak kayıtlara geçti. Aşağıdaki fotoğraflar, devrimin büyük liderinin 1989'daki ölümünden sonra yapılan törenlere ilişkin IRNA haber ajansının arşiv koleksiyonunun bir parçası olup, ilk kez yayınlanmaktadır.