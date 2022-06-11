İran'ın tamamen yosunlu tek şelalesi: Kebudval

Gürgan, İRNA- Hazar Denizi kıyısındaki Gülistan ilinin Ali Abad Ketul ilçesine 5 kilometre mesafede yer alan Kebudval Şelalesi, İran'ın tamamen yosunlu tek şelalesi olarak yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri. Fotoğrafçı: Rahile Hisari