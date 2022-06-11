11 Haz 2022 22:51
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News Code: 84784495
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İran'ın tamamen yosunlu tek şelalesi: Kebudval

Gürgan, İRNA- Hazar Denizi kıyısındaki Gülistan ilinin Ali Abad Ketul ilçesine 5 kilometre mesafede yer alan Kebudval Şelalesi, İran'ın tamamen yosunlu tek şelalesi olarak yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri. Fotoğrafçı: Rahile Hisari

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