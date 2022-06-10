Ne Mutlu Sultanı Senin Olduğun Mülke Ey İmam Rıza

Meşhed, İRNA- İmamet ve Vilayet gökyüzünün 8. yıldızı İmam Rıza’nın (a.s.) doğum günü öncesi Meşhed’de bulunan Hz. Ali bin Musa er-Rıza’nın (a.s.) türbesi onun farklı şehirlerden gelmiş olan ziyaretçilerle doldu.
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