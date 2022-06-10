İran’da Hazar Atından görüntüler

Mazenderan,İRNA-Hazar Denizi şeridi, 5.000 yıllık geçmişe sahip Hazar adlı asil bir at (Hazar atı, Hazar midillisi) kökenidir. Arkeologlara göre Mazenderan'daki Goher Tepe sahasında yapılan araştırmaya ve bilimsel bilgilere dayanılarak yapılan araştırmalara göre Hazar atı, dünyanın en eski at ırkı olup, Arap ve Türkmen atları da dahil olmak üzere diğer atların temelidir.
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