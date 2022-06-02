İran’da Zaman Müzesinden kareler

IRNA-Tahran- Zaman Müzesi yaklaşık 16 yıl önce Tahran'da Zaferaniye Caddesi üzerinde İran'ın ilk saat müzesi olarak kurulmuş en güzel ve en iyi saraylardan biridir. Müzenin binası 700 metredir ve 600 bin metrekarelik güzel bir alanda yer almakta. Bu bina 80 yıllık geçmişe sahip ve Kaçarlar döneminde yapılmıştır.