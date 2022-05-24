Bahar mevsiminde Germi ilçesine bağlı Moran bölgesi

Tahran, İRNA- 2 baharlı ilçe olarak bilinen Germi ilçesi bakir güzelliği ile göz kamaştırıyor. Yazın ve sonbahar aylarında bu sınır bölgesine bağlı ovalar yemyeşil bir renge bürünüyor. Kameraman: Hasan Fahiri
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