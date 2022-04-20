Tahran, İRNA-İran'ın Başkenti Tahran'da bir okulda oruç tutma yaşına gelen öğrenci kızlar için kutlama töreni düzenlendi. Törene Kadın ve Aile işlerinden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ensiye Hazali de katılarak öğrencilerle beraber iftar etti.
Tahran, İRNA-İran'ın Başkenti Tahran'da bir okulda oruç tutma yaşına gelen öğrenci kızlar için kutlama töreni düzenlendi. Törene Kadın ve Aile işlerinden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ensiye Hazali de katılarak öğrencilerle beraber iftar etti.
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