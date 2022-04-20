Tahran, İRNA-İran'ın Başkenti Tahran'da bir okulda oruç tutma yaşına gelen öğrenci kızlar için kutlama töreni düzenlendi. Törene Kadın ve Aile işlerinden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ensiye Hazali de katılarak öğrencilerle beraber iftar etti.