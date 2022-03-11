11 Mar 2022 22:57
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News Code: 84678069
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Mini GP Motosiklet Yarışmalarından görüntüler

Tahran, İRNA- 1. Erkekler ve Kadınlar Slalom Mini GP Motosiklet Yarışmaları, bugün Tahran'ın Tahti Stadı'nda düzenlendi. Kameraman: Hasan Şirvani

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