12 Mar 2022 00:22
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News Code: 84677711
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İran Kadınlar Dragon Boat ve Kanopolu Kulüpler Liginden görüntüler

Tahran, İRNA- İran Kadınlar Dragon Boat ve Kanopolu Kulüpler Ligi, Tahran Azadi Spor Kompleksi'nde düzenlendi. Fotoğrafçı: Merziye Musevi

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