İran Kadınlar Dragon Boat ve Kanopolu Kulüpler Liginden görüntüler

Tahran, İRNA- İran Kadınlar Dragon Boat ve Kanopolu Kulüpler Ligi, Tahran Azadi Spor Kompleksi'nde düzenlendi. Fotoğrafçı: Merziye Musevi
İlgili haberler
-
Tahran’da Erkekler Kano Yarışları düzenlendi
Tahran, IRNA- Tahran, Azadi gölünde Erkekler Kano Yarışları düzenlendi.
-
Erkekler Kano Şampiyonluk karşılaşmaları
Tahran, IRNA- Tahran’da Azadi gölünde Erkekler Kano Şampiyonluk karşılamaları bugün 16 takımın…
-
İranlı sporcu, sakin su yarışmalarında dünya dördüncüsü oldu
Tahran, İRNA- Muhammed Nabi Rızayi, Dünya 23 Yaş Altı Sakin Su Şampiyonası'nda tek erkekler…
-
Luristan Kadınlar Kano Polo Milli Takımından kareler
Hürremabad,İRNA - Luristan Kadın Kano Polo Takımının ulusal şampiyonaya ve milli takım seçimlerine…
-
Senenced Kışlak Barajı'nda kano takımının kampından görüntüler
Senendec, İRNA- Kürdistan ili kano takımı erkekler ve kadınlar dalında Senendec'teki Kışlak…
yorumunuz