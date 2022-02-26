Türkmen kadınların el sanatı

Gürgan, İRNA- Gülistan iline bağlı Kümbet ilçesindeki Tengli Köyü'nde yaşayan kadınlar, birçok el sanatı işlyerek maaşlarını kazanmaya çalışıyor. Fotoğrafçı: Rahile Hisari
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