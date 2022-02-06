Tahran, İRNA- İran'da İslam Devrimi'nin zaferinden beş gün önce 6 Şubat 1979'da çekilmiş en etkileyici ve duygusal fotoğraflardan bazılarını dikkatinize sunuyoruz. İRNA'nın İslam Devrimi'nin zaferi'nin 43. yıldönümüne adanmış arşiv fotoğrafları.