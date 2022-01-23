23 Oca 2022 13:16
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News Code: 84623690
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Ahvan tarihi kervansarayı

Semnan, IRNA- Sasaniler dönemine ait ve Semnan- Damğan kentleri arasında bulunan tarihi Ahvan kervansarayın dosyası UNESCO’da dünya mirası listesinde yer almak için incelenmektedir.

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