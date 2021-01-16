Güzel hat sanatı ve tezhipten esinlenen sanat: Tığ işi

Kazvin, İRNA- Kaçar döneminden kalma tığ işi sanatı, güzel hat sanatı ile tezhip sanatından esinlenerek günümüzde kadar hayatta kalabilmiştir. Bu sanatın İran'daki son üstatlarından Mehdi Tulu, Kavin'in tarihi Sadü'ssaltanat Hanı'nda faaliyet göstermektedir. Tığ İşi; kalın ipler ile yapılan el işlerine verilen addır. Tığ işi genellikle çocuk giyisilerinde kaşkol, bere, eldiven, patik, hırka ve kazak kapımında kullanılır. Tığ işi diğer tekniklere göre daha kolay ve daha çabuk biter. Örmesi çok kolaydır.