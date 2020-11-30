Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen Şehit Muhsin Fahrizade'nin cenaze töreninden kareler

Tahran, İRNA- Şehit Muhsin Fahrizade'nin cenaze töreni Savunma Bakanlığı'nda bir grup yetkili ve üst düzey askeri komutanların katılımıyla düzenlendi. İran Savunma Bakanlığı'na Bağlı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade 27 Kasım günü aracına yapılan terör saldırısında korumaları ile teröristler arasında çıkan çatışmada yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, ancak yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı ve hastanede şehit düştüğü açıklanmıştı.Fotoğraf: Savunma Bakanlığı