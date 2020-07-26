Eski Tebriz'den karelere yansıyanlar

Tebriz, İRNA- Zaman geçmektedir. Şehirler zaman içinde geçmişe göre her gün ve her yıl çok değişiyorlar. Kentlerdeki değişiklikler, çocukluğumuzdan genç ve orta yaşlara ve hatta yaşlılığa ulaşmanın bir anda göz açıp kapayıncaya kadar, göründüğü gibi inanılmaz. Eski günlerde kasaba evleri muhteşem oryantal ve İran mimarisi görünümlerine sahipti. Yüksek binalar ve gökdelenler henüz inşa edilmemişti. Tebriz kenti, geçmişte Doğu-Batı güzergahı üzerinde merkez şehirlerden biri olarak tanınan İran'ın en eski şehirlerinden biridir. Tebriz kenti, İran'daki birçok büyük şehir gibi, modernliğin döngülerine paralel olarak, eski yüzünü değiştirmekte. Kemerli taş ve verandalar, ahşap kapılar ve eski perküsyonlar, taş sütunlar, Roma görünüşlerle, garip ve tanıdık olmayan renk ve kültürlere sahip kimlikler ve genellikle benzer binalarla değiştirildi. Ancak, eski Tebriz'in izleri hala bu antik kentin arka sokaklarında ve merkezi sokaklarında kalmıştır. Fotoğrafçı: Ali Hamed Hakdust