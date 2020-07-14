14 Tem 2020 11:12
Journalist ID: 2394
News Code: 83854487
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Komican şehrinde buğday hasadı

Erak, İRNA- Merkezi iline bağlı Komican ilçesinde birkaç gün önce başlayan buğday hasadı halen devam etmektedir.

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