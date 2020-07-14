Erak, İRNA- Merkezi iline bağlı Komican ilçesinde birkaç gün önce başlayan buğday hasadı halen devam etmektedir.
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Zarif: Yemen'in Koalisyon tarafından acımasızca kuşatılmasının devam etmesi kabul edilemez
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri…
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İran dünyanın 46. altın üreticisi
Tahran, İRNA- İran Jeoloji ve Maden Çıkarma Kurumu Başkan Yardımcısı Muhammedbakır Dürri, bu…
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İran'ı suçlamak yerine Koalisyon'un Yemenli çocuk ve kadınlara yönelik saldırılarını durdurun
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Fars Körfezi İşbirliği Konseyi yeni…
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Culfa üzerinden İran-Türkiye-Avrupa demiryolu bağlantısı kurulacak
Tebriz, İRNA- Aras Serbest Bölge Kurumu Genel Müdürü Muhsin Neriman, Culfa üzerinde İran demiryollar…
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İran'ın tarihi eserleri Avusturya'dan ülkemize getirilecek
Tahran, İRNA- İran Polis Teşkilatı Uluslararası Dairesi Başkanı General Hadi Şirzad, Avusturya'da…
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Petrole en az bağımlılıkla ülkeyi yönetmek, İran'ın ekonomik savaştaki gücünü göstermektedir
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'ABD'liler yaptırımları uygulamaya başladıkları zaman…
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Avusturya: İran’ın Nükleer Anlaşma'nın avantajlarından faydalanması için zemin oluşturulmalı
Londra, İRNA- Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Nükleer Anlaşma'nın 5. yıldönümünde yaptığı açıklamada,…
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İran'da beyin tümörü ilerlemesini kontrol eden cihaz üretildi
Tahran, İRNA- İran'ın Şerif Teknik ve Tahran üniversiteleri ile Üniversite Cihadı Mutemed Kanser…
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Komican şehrinde buğday hasadı
Erak, İRNA- Merkezi iline bağlı Komican ilçesinde birkaç gün önce başlayan buğday hasadı halen…
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İran ve Avusturya arasındaki işbirliği Batı ülkeleri arasında tektir
Tahran - IRNA - Avusturya'nın Tahran Büyükelçisi Stephen Schultz, ülkesinin Batı ülkeleri arasındaki…
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