9 Tem 2020 16:50
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News Code: 83850095
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Savalan Dağının eteklerinde arıcılık

Erdebil, IRNA- Savalan Dağının eteklerinnde yetişen Bal, dünyanın en kaliteli ballarınndan biridır. Erdebil ili yılda yaklaşık 6 bin ton bal ile İran’ın en önemli 3 bal üretim merkezindendir. Savalan balı 4880 metrelik Savalan ağının eteklerinde ve tamamen doğal ortamda yetişmektedir.

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