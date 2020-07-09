Savalan Dağının eteklerinde arıcılık

Erdebil, IRNA- Savalan Dağının eteklerinnde yetişen Bal, dünyanın en kaliteli ballarınndan biridır. Erdebil ili yılda yaklaşık 6 bin ton bal ile İran’ın en önemli 3 bal üretim merkezindendir. Savalan balı 4880 metrelik Savalan ağının eteklerinde ve tamamen doğal ortamda yetişmektedir.