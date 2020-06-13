Tebriz, İRNA- 12 bin yıllık geçmişi ile Tebriz'in 40 kilometre güneybatısında yer alan Badamyar Köyü yakınlığındaki Kademgah Tapınağı, İslam öncesi dönemde Mehr dinine mensup kişilerce tapınak olarak kullanılırmış. İslam sonrası dönemde cami olarak kullanım tarzı değişen bu binanın yanında tarihi Kademgah Mezarlığı yer almaktadır. Fotoğrafçı: Meryem Yusifi
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Tebriz'in tarihi Kademgah Tapınağı
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