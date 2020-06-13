13 Haz 2020 19:18
Journalist ID: 2391
News Code: 83820194
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Tebriz'in tarihi Kademgah Tapınağı

Tebriz, İRNA- 12 bin yıllık geçmişi ile Tebriz'in 40 kilometre güneybatısında yer alan Badamyar Köyü yakınlığındaki Kademgah Tapınağı, İslam öncesi dönemde Mehr dinine mensup kişilerce tapınak olarak kullanılırmış. İslam sonrası dönemde cami olarak kullanım tarzı değişen bu binanın yanında tarihi Kademgah Mezarlığı yer almaktadır. Fotoğrafçı: Meryem Yusifi

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