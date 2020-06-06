7 Haz 2020 01:22
Journalist ID: 2391
News Code: 83812523
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Azerbaycan'ın Turkuaz Simgesi Urmiye Gölü'ne hayat geri döndü

Marağa, İRNA- 2000'li yılların başından itibaren kuruma yüz tutan, ancak son 2 yılda canlandırma projeleri ve yoğun yağışlar sebebiyle yeniden eski günlerine kavuşmaya hazırlanan Urmiye Gölü, Kubatlı bölgesine yeni bir hava kattı. Kameraman: Seccad Abdi

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