Azerbaycan'ın Turkuaz Simgesi Urmiye Gölü'ne hayat geri döndü

Marağa, İRNA- 2000'li yılların başından itibaren kuruma yüz tutan, ancak son 2 yılda canlandırma projeleri ve yoğun yağışlar sebebiyle yeniden eski günlerine kavuşmaya hazırlanan Urmiye Gölü, Kubatlı bölgesine yeni bir hava kattı. Kameraman: Seccad Abdi