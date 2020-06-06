Marağa, İRNA- 2000'li yılların başından itibaren kuruma yüz tutan, ancak son 2 yılda canlandırma projeleri ve yoğun yağışlar sebebiyle yeniden eski günlerine kavuşmaya hazırlanan Urmiye Gölü, Kubatlı bölgesine yeni bir hava kattı. Kameraman: Seccad Abdi
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Azerbaycan'ın Turkuaz Simgesi Urmiye Gölü'ne hayat geri döndü
Marağa, İRNA- 2000'li yılların başından itibaren kuruma yüz tutan, ancak son 2 yılda canlandırma…
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ABD, BMGK 2231 sayılı kararı konusunda her hangi bir hakka sahip değildir
New York, İRNA- İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht-ı Revançı, ABD'li meslektaşının İran…
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Ukrayna uçağının düşürülmesinde taksirli bulunanları yargılama konusunda sadece İran karar verebilir
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanlığı Uluslararası ve Hukuki İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı…
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Nişabur Ovası'ndan manzaralar
Nişabur, İRNA- İran'ın Türkmenistan sınırında yer alan Rezevi Horasan iline bağlı Nişabur çevresinde…
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Meşginşehir Asma Köprüsü heyecanı kelimelerle anlatılmaz
Erdebil, İRNA- Bangladeş'in Tahran Büyükelçisi Azam Sakar, Erdebil ilindeki Meşginşehir Asma…
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İRNA yeni genel müdürü atandı
Tahran, İRNA- Kültür ve İslami İrşat Bakanı Abbas Salihi, Muhammedrıza Nevruzpur'u İslam Cumhuriyeti…
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 132 bin 38’e yükseldi
Tahran, IRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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İsfahan Çiçek ve Bitki Pazarı yeniden canlandı
İsfahan, İRNA- Korona salgını nedeniyle kapatılan İsfahan Çiçek ve Bitki Pazarı yeniden canlanarak…
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Rusya'dan UAEK'nin İran ile ilgili gizli raporunun açıklanmasına eleştiri
Londra, İRNA- Rusya'nın BM Viyana Daimi Temsilcisi Mihail Olyanov, Uluslararası Atom Enerjisi…
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Bazergan-Gürbulak sınırının açılması İran dış ticaretinin canlanması için bir fırsat
Urmiye, İRNA- İran-Türkiye sınırının en önemli sınır kapısı olan Bazergan-Gürbulak sınırı,…
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