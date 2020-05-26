Gilan'da pirinç ekiminden görüntüler

Reşt, İRNA- Gilan'da pirinç ekimi uzun bir geçmişe sahiptir. İlin bu ürünün ülkedeki üretimindeki payı büyüktür. Modern tarım ekipmanlarının ortaya çıkmasıyla birlikte, bu mahsulün geleneksel ekim yöntemleri yavaş yavaş mekanize ekime doğru yol almaktadır. Gilan 238 bin hektar çeltik tarlasına sahiptir ve her yıl hasat edilen 1,2 milyon ton çeltik dönüşümünden yaklaşık 750 ila 850 bin ton beyaz pirinç elde edilmektedir. Resimler Gilan ilinin Şeft ilçesine bağlı Lişavendan köyünde geleneksel pirinç ekimini göstermektedir. Fotoğrafçı: Muctaba Muhammedi