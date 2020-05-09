Kirmanşah, İRNA- Görüntülerde Kirmanşah'ta Ramazan ayında pişirilen zulbiya ve bamiyenin yapımından kesitler görülmektedir. Kameraman: Behmen Zarei
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İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı ile Yemen Ensarullah Sözcüsü görüştü
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Ali Asger Haci ile Ensarullah…
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Tahran Tabiat Köprüsü sağlıkçılara destek adına beyaza büründü
Tahran, İRNA- Dünya Kızıla Günü dolayısıyla Tahran Tabiat Köprüsü, Lübnan Balbak Jupitern Tapınağı,…
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İran, Uluslararası İslami İhracat Garanti Fonu Birliği toplantısına katıldı
Tahran, İRNA- Uluslararası İslami İhracat Garanti Fonları Birliği Yönetim Kurulu 20. Toplantısı,…
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Irak'tan İran'la en iyi ilişkilere sahip olma vurgusu
Bağdat, İRNA- Irak'ın yeni Başbakanı Mustafa Kazımi, İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi…
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Mazenderan Memrez Gölü
Nevşehir, İRNA- Hazar Denizi'nin güneyinde yer alan Mazenderan iline bağlı Nevşehir ilçesi…
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İran'da benzin stoklama kapasitesi 120 milyon litre arttı
Tahran, İRNA- İran Petrol Boru Hatları ve Telekomünikasyon Şirketi Operasyon İşlerinden Sorumlu…
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İranlı çocuklar Bulgaristan resim yarışmasında parladı
Tahran, İRNA- 15 İranlı çocuk, Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Nova Zagora Resim Yarışması'nd…
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Kirmanşah'ta zulbiya ve bamiye yapımından kareler
Kirmanşah, İRNA- Görüntülerde Kirmanşah'ta Ramazan ayında pişirilen zulbiya ve bamiyenin yapımından…
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Suudi Veliaht Prensinin ihtiraslarının son faslı
Tahran, İRNA- 14 yıllık bir dönem içinde petrol dolarları olmaksızın ülkesini dünyanın yüksek…
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İnsanlık ABD'nin ekonomik terörünü yenecek
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif twitter hesabından yaptığı açıklamada,…
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