10 May 2020 00:42
Journalist ID: 2391
News Code: 83781646
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Kirmanşah'ta zulbiya ve bamiye yapımından kareler

Kirmanşah, İRNA- Görüntülerde Kirmanşah'ta Ramazan ayında pişirilen zulbiya ve bamiyenin yapımından kesitler görülmektedir. Kameraman: Behmen Zarei

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