28 Nis 2020 16:07
Journalist ID: 2394
News Code: 83768259
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İran’ın güneyinde bulunan Bender Abbas limanındaki itfayie güçlerinin eski bir balıkçı gemisinde çıkan yangını söndürme çabalarından görüntüler

Bender Abbas, İRNA- İran’ın güneyinde Fars Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda bir balıkçı teknesi, 28 Nisan günü saat 10: 30'da Bendar Abbas'ın "Poştşehr" iskelesinde alev aldı. Yangının itfaiye güçleri ve kurtarma işçilerinin çabalarıyla söndürülmesine rağmen balıkçı teknesi tamamen yandı. Fotoğrafçı: Nadir Nasıri

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