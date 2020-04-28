İran’ın güneyinde bulunan Bender Abbas limanındaki itfayie güçlerinin eski bir balıkçı gemisinde çıkan yangını söndürme çabalarından görüntüler

Bender Abbas, İRNA- İran’ın güneyinde Fars Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda bir balıkçı teknesi, 28 Nisan günü saat 10: 30'da Bendar Abbas'ın "Poştşehr" iskelesinde alev aldı. Yangının itfaiye güçleri ve kurtarma işçilerinin çabalarıyla söndürülmesine rağmen balıkçı teknesi tamamen yandı. Fotoğrafçı: Nadir Nasıri