Leyleklerin Zeribar Gölü'ne göçünden manzaralar

Senendec, İRNA- İran-Irak sınırında yer alan Kürdistan iline bağlı Merivan ilçesindeki güzel Zeribar Gölü, her yıl bahar mevsiminde beyaz renkli göçmen leyleklere ev sahipliği yapıyor. Kürtçede Hacı Lek Lek olarak bilinen bu göçmen kuşunun en önemli yaşam alanlarından biri, Zeribar Gölü'dür. Fotoğrafçı: Müslih Pirhazraiyan