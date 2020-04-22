Sari, İRNA- Hazar Denizi'nin güney kıyısında yer alan Mazenderan iline bağlı Babulser ilçesi Behnemir beldesinde çiftçiler, çilek hasadına başladı. Kameraman: İhsan Fazli Osanlu
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İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 63 bin 113'e ulaştı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar…
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Mazenderan'a 18 milyon dolarlık yabancı yatırım
Sari, İRNA- Mazenderan Valiliği Ekonomi İşleri Koordinasyon Yardımcısı Hüseyin Heyranpur, geçen…
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Mazenderan'da çilek hasadı başladı
Sari, İRNA- Hazar Denizi'nin güney kıyısında yer alan Mazenderan iline bağlı Babulser ilçesi…
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Petrol Bakanı: Petrol piyasasının küresel iş birliğine ihtiyacı var
Tahran, İRNA- Petrol Bakanı Bijen Zengene , ‘Arz fazlası, talep düşüklüğü ve korona sonu ile…
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Majid Hosseini Trabzonsporla sözleşmesini uzattı
Tahran, İRNA- Trabzonspor oyuncusu Majid Hosseini'nin bu takımda futbola devam etmesi için…
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Bölge kriz yönetimi, bölge ülkelerinin elinde olmalı
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Umman Kralı Heysem bin Tarık ile yaptığı telefon…
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Korona teşhis kitleri Fransa’dan ithal edildi
Urmiye, İRNA- Bazargan Gümrük İdaresi Genel Müdürü, Fransa'dan yaklaşık 6 ton miktarında satın…
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Askeri uydunun başarılı fırlatılması, İran'ın savunma gücünü artırdı
Tahran, İRNA- Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı General Hüseyin Selami, Nur-1 isimli askeri…
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Korona salgını sonrası 14 bin İran vatandaşı çeşitli ülkelerden yurda döndü
Tahran, İRNA- Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Şehram Ademnejad, koronavirüsü salgının dünya…
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İran'da havadan atılan yapay açıklıklı radar (SAR) üretildi
Tahran, İRNA- İran Uzay Araştırmaları Merkezi Başkanı Hüseyin Samimi, beklenmedik olaylar,…
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