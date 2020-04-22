22 Nis 2020 15:48
Journalist ID: 2391
News Code: 83761033
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Mazenderan'da çilek hasadı başladı

Sari, İRNA- Hazar Denizi'nin güney kıyısında yer alan Mazenderan iline bağlı Babulser ilçesi Behnemir beldesinde çiftçiler, çilek hasadına başladı. Kameraman: İhsan Fazli Osanlu

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