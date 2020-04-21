Kürdistan’ın Şaho Dağı'nın eteklerinde bahar güzelliklerinden kareler

Sennendec, İRNA- Deniz seviyesinden ortalama iki bin metre yüksekliğe sahip Kürdistan ili, ülkenin en yüksek illerinden biridir. İlin en yüksek ve en alçak noktaları arasındaki yükseklik farkı yaklaşık 2400 metredir. İlin güneybatısında 3300 metre yükseklikte bulunan Şahu Dağı en yüksek, Baneh'de ise 900 metre yüksekliğinde Aloot bölgesi ilin en düşük noktasıdır. Şahu Dağı'nın etekleri yılın farklı mevsimlerinde, özellikle ilkbaharda, her yoldan geçen kişinin gözlerini kamaştıran güzel bir manzaraya sahiptir. Fotoğrafçı: Müslih Pirhazraiyan
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