Cumhurbaşkanı Ruhani'nin ağaçlandırma projesine katılmasından görüntüler

Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ulusal Doğal Kaynaklar Günü ve Ulusal Fidan Dikme Günü vesilesiyle 1290 hektarlık ağaçlandırma projesinin açılışına katılarak fidan dikti. Ulusal Fidan Dikme Günü, ülke çapında bireylerin ve grupların fidan dikmeye ve ağaç bakım yapmaya teşvik edildiği gündür. Her yıl, İran Yeni Yılı'ndan hemen önce, milyonlarca İranlı fidan dikme haftasını ve baharın gelişini kutlamak için fidanlar dikiyor. Kameraman: Ahmed Muini Cem
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