15 Şub 2020 17:40
Journalist ID: 2391
News Code: 83675560
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İslam İnkılabı Rehberi'nin Ehlibeyt meddahlarını kabulünden kareler

Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamenei, bugün Hz. Fatime Zehra'nın doğum günü nedeniyle ülke genelinden gelen binlerce meddahı kabul etti. Kameraman: Şehriyar Pesereklu

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