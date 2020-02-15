Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamenei, bugün Hz. Fatime Zehra'nın doğum günü nedeniyle ülke genelinden gelen binlerce meddahı kabul etti. Kameraman: Şehriyar Pesereklu
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ABD'nin bölgedeki varlığının sonu başlamıştır
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Zarif twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'ABD'nin bölgedeki…
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İran, ABD askerlerinin bölgede bulunmasının istikrarsızlık nedeni olduğunu vurguladı
New York, İRNA- İran'ın BM Daimi Temsilciliği, ABD'nin 13 Şubat günü İran'la ilgili deklarasyonunun…
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Zarif ve Alman mevkidaşı, AB'nin Nükleer Anlaşma taahhütlerini görüştü
Tahran, İRNA- Dışişleri Bakanı Zarif ile Alman mevkidaşı Heiko Mass, bölgenin siyasi ve güvenlik…
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Zarif, Ukrayna uçağına ilişkin kurulan dışişleri bakanları toplantısına katıldı
Tahran, İRNA- Münih Güvenlik Konferansı sırasında Tahran'da 8 Ocak'ta kaza sonucu düşürülen…
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İran ve Ukrayna dışişleri bakanları Ukrayna uçağı konusunu değerlendirdi
Tahran, İRNA- İran ve Ukrayna dışişleri bakanları, Münih Güvenlik Konferansı surasında, 8 Ocak…
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İslam İnkılabı Rehberi'nin Ehlibeyt meddahlarını kabulünden kareler
Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamenei, bugün Hz. Fatime Zehra'nın doğum günü…
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İhtiyacımız olan şey, yumuşak savaş silahlarına donatılmamızdır
Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, 'Bugün ülkemizin ihtiyaç duyduğu önemli…
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Cumhurbaşkanı Ruhani, kadınlara eşit fırsatların oluşturulmasına vurgu yaptı
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Ruhani, 'İlk önemli mesele, kadınlarımıza eşit fırsatların sağlanması…
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Zarif, Çin dışişleri bakanı ile KOEP hakkında görüştü
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Çin Dışişleri Bakanı…
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Zarif: General Süleymani’nin Amerika tarafından şehit edilmesi hesap hatasıydı
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, General Süleymani’nin…
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