13 Oca 2020 13:19
Journalist ID: 2394
News Code: 83631994
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Zeribar Gölü, kışın kuşlar için güvenli bir sğınak gibidir

Senendec, İRNA- İran'ın Irak sınırında yer alan Kürdistan ilinin Merivan ilçesinde bulunan Zeribar Gölü, bölgenin önemli turistik yerlerindendir. İran'ın değerli ekosistemleri arasında yer alan Zeribar Gölü, kış aylarında her yıl farklı yerli, Avrupa ve Amerikan kuş türlerini ağırlıyor.

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