Senendec, İRNA- İran'ın Irak sınırında yer alan Kürdistan ilinin Merivan ilçesinde bulunan Zeribar Gölü, bölgenin önemli turistik yerlerindendir. İran'ın değerli ekosistemleri arasında yer alan Zeribar Gölü, kış aylarında her yıl farklı yerli, Avrupa ve Amerikan kuş türlerini ağırlıyor.
-
Zeribar Gölü, kışın kuşlar için güvenli bir sğınak gibidir
Senendec, İRNA- İran'ın Irak sınırında yer alan Kürdistan ilinin Merivan ilçesinde bulunan…
-
İslam ülkelerinin bilim üretiminin yüzde 22'si İran'a ait
Tahran, İRNA- İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Rıza Melikzade, İran'ın İslami…
-
İran Havayolları Avrupa'nın 8 noktasına uçuş düzenlemektedir
Tahran, İRNA- İran Havayolları yaptığı açıklamada, Avrupa'nın 8 şehrine uçuşlar gerçekleştirdiklerin…
-
İranlı araştırmacılar Alsava ilacını üreterek, ülkeden milyonlarca dövizin çıkmasını önledi
Tahran, İRNA- ALS hastalığına yakalan hastaların ihtiyaç duyduğu Alsava ilacı, İranlı araştırmacılar…
-
İsviçre’de Şehit General Süleymani'nin ABD tarafından şehit edilmesi protesto edildi
Londra, İRNA- İsviçre'nin Cenevre kentindeki BM Ofisi önünde onlarca protestocu, İranlı Şehit…
-
İran Milli Karate Takımı, Şili'de düzenlenen Karate 1 Premier Lig'de şampiyon oldu
Tahran, İRNA- Şili’nin başkenti Santiago’da düzenlenen Dünya Karate 1 Premier Ligi'nde İran…
-
Hepimiz bölgede tansiyonun düşmesi için birbirimizle iş birliği yapmalıyız
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Ruhani, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile yaptığı…
-
ABD'nin bölgedeki askeri varlığı, ortamı gerginleştirmiştir
Tahran, İRNA- Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsveç Başbakanı Stefan Löfven ile yaptığı telefon…
-
Katar Emiri'nin Tahran’da resmi törenle karşılanmasından görüntüler
Tahran, İRNA- Tahran’da resmi temaslarda bulunan Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Bin Halife…
-
İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei ile Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin görüşmesinden kareler
Tahran, İRNA- Görüntülerde resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Tahran'da bulunan Katar…
yorumunuz