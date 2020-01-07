7 Oca 2020 18:54
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News Code: 83624392
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İsa Mesih'in doğum günü ve vaftiz edilişi töreninden kareler

Tahran, İRNA- Hz. İsa'nın doğum günü ve vaftiz edilişi törenleri 7 Ocak günü Tahran'da bulunan Gregory Aydınlanma Kilisesi'nde düzenlendi. Fotoğrafçı: Jina Ebediyan

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