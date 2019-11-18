Tebriz, İRNA- İran’ın kuzeybatısında yer alan Doğu Azerbaycan ilinin merkezi Tebriz'in 70 kilometre kuzeybatısında Merend ile Şebister ilçeleri arasında bulunan Mişov Dağı'nın kuzey yamacı, bozulmamış doğal manzarası nedeniyle hava sporları ile ilgilenenler için bir rekreasyon alanıdır.
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Bocnurd, Dünya Güreş Kulüpler Kupası'na ev sahipliği yapacak
Tahran, İRNA- İran Güreş Federasyonu Lig Kurumu Başkanı'nın bildirdiğine göre, Kuzey Horasan'ın…
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Bender Abbas tüm zamanların şehridir
Tahran, İRNA- Bender Abbas, İran'ın güneyinde ve Fars Körfezi kıyısında yer almaktadır. Bir…
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Günbed-i Kavus’da Etnikler ve El Sanatları Festivali'nin açılışından görüntüler
Günbed-i Kavus, İRNA- İran’ın Hazar Denizi kıyısında yer alan Gülistan iline bağlı Günbed-i…
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Mehnan’da sonbahar bir başka güzel
Bocnurd, İRNA- İran'ın Türkmenistan sınırında yer alan Kuzey Horasan'ın merkezi Bocnurd'un…
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İran’ın kuzeybatısında yer alan Mişov Dağı yüksekliklerinden yamaç paraşütündan kareler
Tebriz, İRNA- İran’ın kuzeybatısında yer alan Doğu Azerbaycan ilinin merkezi Tebriz'in 70 kilometre…
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İran Milli Kılıç Takımı, dünya beşincisi
Tahran, İRNA- İran Milli Kılıç Takımı, Uluslararası Eskrim Federasyonu'nun açıkladığı son sıralamada…
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Emir Kebir Üniversitesi öğrencilerinden Almanya Chem-E-Car Müsabakalarında başarılı performans
Tahran, İRNA- İran'ın önde gelen teknik üniversitelerinden Emir Kebir Teknik Üniversitesi öğrenciler…
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İranlı kadın halterci Uluslararası Naim Süleymanoğlu Şampiyonası'nda dördüncü sırada yer aldı
Tahran, İRNA- Gaziantep’te düzenlenen Uluslararsı Naim Süleymanoğlu Şampiyonası'nda İranlı…
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Türkiye, İran'la ticari ilişkilerini geliştirmeye kararlı
Tahran, İRNA- Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi Başkanı, İran'la Türkiye arasında mevcut olan…
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BM Ticaret ve Kalkınam Konferansı İran'ın katılımıyla Cenevre'de başladı
Londra, İRNA- Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma 12. Konferansı, İran temsilcilerinin…
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