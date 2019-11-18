İran’ın kuzeybatısında yer alan Mişov Dağı yüksekliklerinden yamaç paraşütündan kareler

Tebriz, İRNA- İran’ın kuzeybatısında yer alan Doğu Azerbaycan ilinin merkezi Tebriz'in 70 kilometre kuzeybatısında Merend ile Şebister ilçeleri arasında bulunan Mişov Dağı'nın kuzey yamacı, bozulmamış doğal manzarası nedeniyle hava sporları ile ilgilenenler için bir rekreasyon alanıdır.