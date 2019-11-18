18 Kas 2019 15:54
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News Code: 83560092
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İran’ın kuzeybatısında yer alan Mişov Dağı yüksekliklerinden yamaç paraşütündan kareler

Tebriz, İRNA- İran’ın kuzeybatısında yer alan Doğu Azerbaycan ilinin merkezi Tebriz'in 70 kilometre kuzeybatısında Merend ile Şebister ilçeleri arasında bulunan Mişov Dağı'nın kuzey yamacı, bozulmamış doğal manzarası nedeniyle hava sporları ile ilgilenenler için bir rekreasyon alanıdır.

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