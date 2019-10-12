12 Eki 2019 09:55
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News Code: 83513215
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Şiraz'da Hafız Günü Anma Töreni'nden kareler

Şiraz, IRNA- İran'ın güneyinde yer alan Fars ilinin merkezi tarihi Şiraz kentinde 11 Ekim günü İran Kültür ve İslami İrşat Bakanı'nın katılımıyla Hafız Günü Anma Töreni düzenlendi.

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