journalistاحمد ریاحی دهکردی
7 Eki 2019 15:11
News Code: 83507063
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Çaharmahal ve Bahtiyari’de "Kare Bas" Şelalesinden kareler

Şehrikürd, İRNA- "Kare Bas" Şelalesi, Çaharmahal ve Bahtiyari ilinin "Gerdebişe" bölgesindedir. Oraya ulaşmak için nehir boyunca birkaç saat yürüyüş yapılması gerekiyor.

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