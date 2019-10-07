Şehrikürd, İRNA- "Kare Bas" Şelalesi, Çaharmahal ve Bahtiyari ilinin "Gerdebişe" bölgesindedir. Oraya ulaşmak için nehir boyunca birkaç saat yürüyüş yapılması gerekiyor.
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İran'ın güneydoğusunda 2 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi
Zahidan, İRNA- Sistan Beluçistan İl Kolluk Kuvvetleri Başkanı General Muhammed Kanberi, ile…
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İranlı genç serbest güreşçiler ikinci oldu
Bakü, İRNA- Azerbaycan’ın Şamahı kentinde düzenlenen Grand Prix Gençler Serbest Güreş Şampiyonası'nd…
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Şiraz’da Füruğu'lmülk Evi'nden kareler
Şiraz, İRNA- Füruğu'lmülk Evi, Şiraz’da Kaçar dönemine ait anıtlardan biri olarak Seng-i Siyah…
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İmam Humeyni evini 215 bin yabancı ziyaretçi ziyaret etti
Humeyn, IRNA- İmam Humeyni Eserlerini Koruma, Düzenleme ve Yayma Kurumu Başkan Vekili, İran…
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8. Uluslararası İran Maden Yatırım Fırsatları Fuarı, Türkiye'nin katılımıyla başladı
Tahran, IRNA- 8. Uluslararası İran Maden Yatırım Fırsatları Fuarı, başkent Tahran'ın İmam Humeyni…
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34. Uluslararası İran Azerbaycanı Bisiklet Turu 5. Etabından kareler
Tebriz, IRNA- 34. Uluslararası İran Azerbaycanı Bisiklet Turu 5. etabında Belçikalı bisikletçi…
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İran’da dokunan el dokuma havlusundan kareler
Bircend, İRNA- İran'ın doğusunda, Güney Horasan ilinde bulunan Horaşad köyünde havlu dokuma,…
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Çaharmahal ve Bahtiyari’de "Kare Bas" Şelalesinden kareler
Şehrikürd, İRNA- "Kare Bas" Şelalesi, Çaharmahal ve Bahtiyari ilinin "Gerdebişe" bölgesindedir.…
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Zihirli propaganda İran ile Irak halklarını birbirinden ayıramaz
Tahran, İRNA- İran Hükümet Sözcüsü Ali Rabii, İran ve Irak'ın ortak düşmanlarının zihirli ve…
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Fenerbahçe'nin istediği Fransız futbolcuya Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Traktör talip oldu
Tahran, IRNA- Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemini uzun bir süre meşgul eden Fransız…
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