17 Eyl 2019 18:48
Journalist ID: 2394
News Code: 83479571
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İranlı çocuklar neşeyle yeni eğitim yılını karşılamaya hazır

Mahabad, İRNA- Öğretim yılı başlama tarihi yaklaşıyor. 23 Eylül 2019'da başlayacak yeni eğitim-öğretim yılında aileler, okul malzemelerini almaya başladı.

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