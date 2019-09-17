İran’ın Çehel Sütun Sarayı'ndan kareler

İsfahan, IRNA- Çehel Sütun sarayı (kırk sutun), İsfahan şehrinin tarihi binalarındandır. Safevi şahı I. Abbas tarafından, içine Çehel Sütün'u da alan geniş bir saray ve botanik bahçeler kompleksinin bir parçası olarak inşa ettirilmiştir.. II. Şah Abbas zamanında yapımı tamamlanmıştır. Büyük bir havuzun sonunda, bir parkın ortasında yer alan saray Şah I. Abbas tarafından, şahın eğlencesi ve kabul törenlerinde kullanılmak amacıyla yaptırılmıştır. Saray seramik üzerine fresk ve tablolarla süslenmiş; zaman içerisinde sarayın seramik panellerinden birçoğu yerinden çıkarılmış ve Batı'daki büyük müzelerin koleksiyonuna dâhil olmuştur. Bu seramik fresk ve tablolar belirli tarihsel olayları betimlemektedir.
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