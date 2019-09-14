14 Eyl 2019 15:10
Journalist ID: 2391
News Code: 83474934
0 Persons

İran Milli Voleybol Takımı'nın açık arayla yendiği Sri Lanka ile maçından kareler

Tahran, IRNA- İran Milli Voleybol Takımı, Asya Voleybol Şampiyonası kapsamında ilk maçta karşılaştığı Sri Lanka'yı 3-0 yendi. 14. Asya Voleybol Şampiyonası başkent Tahran'da düzenlenmektedir.

yorumunuz

You are replying to: .
6 + 9 =