Bender Enzeli, IRNA- İran'ın Hazar Denizi kıyısında yer alan Gilan iline bağlı Enzeli Limanı ilçesinde yer alan Uluslararası Enzeli Sulak Alanı, özel ekonomik, turistik ve spor özelliklere sahip ender sulak alanlarındandır.
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Zarif: Bizim için önemli olan Avrupa’nın yaptıklarıdır
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Fransa Dışişleri…
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Irakçi, Slovenya Dışişleri Bakanı ile görüştü
Tahran, IRNA- İran-Slovenya siyasi istişarelerine katılmak için o ülkede bulunan İran İslam…
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Pakistan Ordusu: İran’ın bölgesel barış için rolü inkar edilemez
İslamabad, IRNA- Pakistan Ordusu Sözcüsü General Asıf Ğafur, İran’ın bölgesel barış için rolünün…
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İran'ın batı illeri el sanatları ulusal kalitelilik standardı
Kirmanşah, IRNA- 5. İran batı illeri el sanatları ulusal kalitelilik standardı seçimi, Kirmanşah,…
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Erzurum’da Kasım ayında Batı Azerbaycan Kültür Haftası düzenlenecektir
Urumiye, IRNA- Batı Azerbaycan Vali Yardımcısı Ali Mustefevi, Erzurum’da Kasım ayında Batı…
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Yazın futbol eğitimi heyecanı yüksek!
İranlı çocukların en çok sevdiği sporlaerın başında kuşkusuz futbol geliyor. İranlı aileler…
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Yezd Zarç Emirü'lmüminin Camisi
Yezd, IRNA- İran'ın doğusundaki Yezd iline bağlı Zarç ilçesinde bulunan Zarç Camisi, 120 yıl…
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Uluslarararası Enzeli Sulağı
Bender Enzeli, IRNA- İran'ın Hazar Denizi kıyısında yer alan Gilan iline bağlı Enzeli Limanı…
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Erdekaniyan: Rusya, İran petrol sanayinde 10 milyar dolar yatırıma hazırdır
Moskova, IRNA- İran Enerji Bakanı ve İran-Rusya Ekonomik Komisyonun İranlı Eş Başkanı Rıza…
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Hemedan eski çarşısından görüntüler
Hemedan, IRNA- İran'ın batısında yer alan Hemedan şehrinde bulunan eski çarşı hala canlılığını…
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