4 Eyl 2019 18:42
Journalist ID: 2391
News Code: 83465547
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Uluslarararası Enzeli Sulağı

Bender Enzeli, IRNA- İran'ın Hazar Denizi kıyısında yer alan Gilan iline bağlı Enzeli Limanı ilçesinde yer alan Uluslararası Enzeli Sulak Alanı, özel ekonomik, turistik ve spor özelliklere sahip ender sulak alanlarındandır.

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