3 Eyl 2019 16:05
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News Code: 83463759
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Bocnurd’da Spor ve Klasik Gösterisinden kareler

Bocnurd, IRNA- İran'ın Afganistan sınırındaki Kuzey Horasan ilinin merkezi Bocnurd'da 30 Ağustos günü Spor ve Klasik Araba, Offroad ve Spor Motosikletleri Gösterisi düzenlendi.

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