31 Ağu 2019 12:36
Journalist ID: 2391
News Code: 83459069
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Kuzey Horasan Köy Spor Olimpiyatları Festivali

Bocnurd, IRNA- İran'ın Afganistan sınırındaki Kuzey Horasan ilinin merkezi Bocnurd'da Kuzey Horasan Köy Spor Olimpiyatları Festivali, 4 ilçeden 8 takımın katılımıyla 29 Ağustos'ta 3 spor dalında düzenlendi.

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