Bocnurd, IRNA- İran'ın Afganistan sınırındaki Kuzey Horasan ilinin merkezi Bocnurd'da Kuzey Horasan Köy Spor Olimpiyatları Festivali, 4 ilçeden 8 takımın katılımıyla 29 Ağustos'ta 3 spor dalında düzenlendi.
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General Emini Sedehi tarihi evinden kareler
İsfahan, IRNA- İsfahan iline bağlı Humeynişehir ilçesinde Kaçar Şahı Nasirüddin Şah'ın döneminde…
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Mehriz Antropoloji Müzesi'nden görünrüler
Yezd, IRNA- İran'ın doğusunda Yezd iline bağlı Mehriz ilçesinde faaliyet gösteren Antrpoloji…
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İran'ın Manikür'ü ABD'de
Reşt, IRNA- İranlı genç yönetmen Arman Feyyaz'ın yönettiği Manikür isimli kısa film, ABD 46.…
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Traktör Takımı, İran'ın şampiyonu karşısında sahadan zaferle ayrıldı
Tebriz, IRNA- İran'ın çok sevilen takımlarından Traktör Tebriz takımı, dün evinde mücadele…
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Kuzey Horasan Köy Spor Olimpiyatları Festivali
Bocnurd, IRNA- İran'ın Afganistan sınırındaki Kuzey Horasan ilinin merkezi Bocnurd'da Kuzey…
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İranlı öğrenciler ABD'de büyük başarı gösterdi
Tahran, IRNA- İran Şerif Teknik Üniversitesi havacılık ve uzay bölümü öğrencilerinden oluşan…
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Uluslararası İsfahan Vahdet Dövüş Sanatları Kupası'ndan kareler
İsfahan, IRNA- İsfahan'da İran Dövüş Sanatları Derneği ve İsfahan İl Spor Dernekleri Kurulu'nun…
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Tahran'ın doğusunda 1.4 ton uyuşturucu ele geçirildi
Simnan, IRNA- Simnan İl Emniyet Müdürü, Simnan, Elburz ve Tahran emniyet müdürlüklerinin ortaklaşa…
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Nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanması için İran'ın taleplerinin karşılanması şart
Tahran, IRNA- İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, 'İran'ın nükleer anlaşmayı tamamen ve eksiksiz…
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Bazergan sınırından yurda giriş yapan yabancı ziyaretçi sayısında %46 artış
Urmiye, IRNA- Bazergan Sınır Gümrük Kapısı Müdürü, İran takviminin ilk beş ayında (21 Mart-…
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