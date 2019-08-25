Sustan Sulağından görüntüler

Reşt, IRNA- İran'ın Gilan ilinin Lahican İlçesinin merkez ilçesine bağlı Leyl bölgesinde bulunan Sustan köyü, şöhretini yanındaki sulak alandan almaktadır. Sustan Sulağı, sulak alanlardan gelen tatlı sudur. Sonbahar ve kış mevsiminde suyla doludur ancak yazın su miktarı azalır. Sulağın etrafı sazlıkla kapalıdır. Sulak alanların içinde ve çevresinde bataklık bitkileri ve Orman ağaçları vardır.