Gadir-i Hum Olayı sahnelendi

Gadir-i Hum Olayı, Merkezi İli'nin merkez ilçesi Erak'taki Direniş Köyü'nde sahnelendi. Şii itikadına göre Muhammed Mustafa'nın Ali bin Eba Talibi kendisine halef olarak seçtiğini ilan ettiği, günümüz Suudi Arabistan'ının Mekke Vilâyeti ile Medine Vilâyeti'ni birbirinden ayıran "Rabiğ Vadisi" üzerinde "Rabiğ" şehri yakınlarında yer alan bir mıntıkânın adı olup, eskiden Medine'den Mekke'ye giden yolun yaklaşık 5. km'sinde sol tarafa düşen, adı geçen vadide bir nehir sebebiyle oluşmuş bir gölcük ya da bataklıktı.