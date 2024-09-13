İlk göçmen kuşlar Mazandaran sulak alanlarına geldi

Koros Rebi'i, Mazandaran'ın sulak alanlarının, eyaletin kuş göç yollarındaki stratejik konumu nedeniyle, bazı göçmen kuş türlerinin ve kışlayacak kuş sürülerinin geçtiği bir alan olduğunu belirtti. Rebi'i, son günlerde çeşitli kuş sürülerinin bu sulak alanlarda konakladığını ifade etti.

Rebi'i, genellikle ağustos ayının ortalarından itibaren ülkenin diğer bölgelerindeki sulak alanlarda üreyen ve kışlık bölgelerine ulaşmak için Mazandaran üzerinden geçen kuş sürülerinin eyaletin sulak alanlarında geçici olarak konakladığını belirtti. Son günlerde, bu kuşlardan bazı grupların Mazandaran'a geldiğini ve Miyankale sulak alanı ile eyaletin bazı su birikintilerine indiğini söyledi.

Çevre yetkilisi ayrıca, şu anda sulak alanlara su çullukları, karabataklar ve balıkçıl kuşlar gibi kuş sürülerinin girdiğini gözlemlediklerini ekledi.

Mazandaran, Miyankale ve Fereydunkenar gibi 2 uluslararası sulak alana ve Sahun, Lepo, Plangan, Veleşt, Estahrpoşt, Golpol, Khizr Nabi, Şurmast, Daryuk, Sarandon ve Balendon, Gaz ve Kondooçal gibi yerel sulak alan ve su kaynaklarına sahiptir.

Mazandaran'ın yaban hayatı biyoçeşitliliği; 58 familyadan 317 kuş türü, 19 familyadan 63 memeli türü, 6 cins ve 6 familyadan 9 amfibi türü, 21 cins ve 11 familyadan 26 sürüngen türü ve 75 balık türü ile temsil edilmektedir.