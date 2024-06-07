Bakıri Keni İstanbul'a gitti

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, D-8 Grubunun Siyonist rejimin Gazze'deki suçlarına ilişkin olağanüstü toplantısına katılmak ve bir konuşma yapmak amacıyla İstanbul'a gitti.

Gelişen Sekiz İslam Ülkesi"

grubunun bu olağanüstü toplantıya ilişkin açıklamasında "Bu toplantı, 8 Haziran 2024 tarihinde İstanbul'daki tarihi Dolma Bahçe Sarayı'nda gerçekleştirilecektir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın daveti üzerine düzenlenen toplantıda, D-8 koalisyonunda başta kuşatma altındaki Gazze Şeridi sakinleri olmak üzere Filistin halkına daha fazla destek ve dayanışma sağlanması bekleniyor." denildi.

Ayrıca D-8 üyesi ülkelerin bakanları ve üst düzey heyetlerinin hazır bulunacağı bu olağanüstü toplantıda, Filistin halkının mevcut sıkıntı ve acılarının azaltılması için insani yardım ve diğer gereklilikler tartışılacak.

Dışişleri Bakan Vekili, D8 Grubu'nun Gazze ile ilgili olağanüstü toplantıya katılmasıyla ilgili olarak " İran, Siyonistlerin işgal ve saldırganlığına karşı Filistin halkının direnişini desteklemek amacıyla yürüttüğü aktif diplomasi kapsamında bu toplantıya etkin bir şekilde katılacaktır. İslam ülkelerinin, özellikle de gelişmekte olan sekiz İslam ülkesinden oluşan grubun etkileşim ve sinerjisinin, İslam ülkeleri ile dünyadaki diğer ülkeler arasında bölgesel düzeyde ciddi şekilde büyüyen diğer hareketlere yardımcı olabileceğini umuyoruz ve bu siyasi yol, Filistin halkının ciddi çalışmalarına ve mazlum Gazze halkının direnişine yardımcı olmalıdır." ifadelerini kullandı.