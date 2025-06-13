Siyonist rejimin cani saldırısında şehit düşen yetkililer

Cuma sabahı, Siyonist rejimin Tahran ve ülkenin bazı şehirlerine yönelik terör saldırısı sonucunda, bir grup askeri komutan, bilim insanı ve sivil halktan kişiler şehit oldu.

Resmi açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, İran Devrim Muhafızları Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve Hatem’ül Enbiya Merkez Karargah Komutanı Tümgeneral Gulamali Reşid, bu saldırıda mazlumca şehitlik mertebesine ulaştı. Ayrıca bu saldırgan operasyonda, ülkenin nükleer bilim insanlarından Muhammed Mehdi Tahrançi ve Feridun Abbasi de şehit düştü.