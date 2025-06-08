İran’ın kuzeydoğusunda, Gülistan Eyaleti’ne bağlı Azadşehr ilçesinde, doğa ile insan emeğinin buluştuğu yer; Sebzine Tarım Turizmi Çiftliği.

Bu topraklarda üç yıl önce atılan küçük bir lavanta tohumu, bugün yalnızca bir bitki değil; bir umudun, bir kalkınma modelinin simgesine dönüşmüş durumda. Sebzine, tarımı sadece üretim değil, bir deneyim alanı hâline getirdi.

Her yıl Mayıs’tan Haziran’a kadar, İran’ın dört bir yanından ziyaretçiler bu mor renkli tarlalara akın ediyor. Lavanta kokulu rüzgârın arasında yürümek, doğayla bütünleşmek, burada bir ritüele dönüşüyor.

Çiftlik, doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 255 kişiye iş imkânı sunuyor. Sadece bir tarım alanı değil; içinde bir konuk evi, balık üretim havuzu, seralar, el sanatları pazarı ve şifalı bitki dükkanları barındıran canlı bir ekosistem.

Her yıl lavanta üretiminden yaklaşık 450 milyon tümen gelir sağlanıyor. Ancak bu sadece başlangıç…

Sebzine, yakında ulusal düzeyde Lavanta Festivali’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ayrıca tarım ürünlerinin katma değerini artıracak “değer zinciri” projeleri de gündemde.

Tarımın bilgeliği, turizmin dinamizmi ve yerel yaratıcılığın birleştiği bu proje, İran’da sürdürülebilir kalkınmanın ilham verici bir örneği olarak dikkat çekiyor.

Sebzine… Topraktan doğan, insana dokunan bir hikâye.