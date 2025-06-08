Cergelan İpeği: Kozadan Türkmen Halısına

Kuzey Horasan'ın Raz ve Cergelan bölgesinde köklü ve ekonomik bir miras olan ipekböcekçiliği, halkın geçimi ve kültürünün temel taşlarından biri olarak, bu yoksun bölgenin kalkınmasında önemli bir rol oynamıştır. Kutu başına 42,9 kilogram verim ve yıllık 320 ton yaş koza üretimiyle bu eyalet, ipekböcekçiliği verimliliğinde İran'da birinci, üretim miktarında ise üçüncü sıradadır.

Uygun iklim koşulları, dut ağacı yetiştirme imkânı ve devletin alım garantisi gibi destekler, bu bölgede ipekböceği yetiştiriciliğinin gelişmesine zemin hazırlamıştır. Yalnızca 45 gün süren kısa üretim dönemi ve düşük maliyetler, ipekböcekçiliğini kırsal haneler için en kârlı ekonomik faaliyetlerden biri hâline getirmiştir. Cergelan'da üretilen ipek, sadece halıcılık sanayisi için değerli bir hammadde olmakla kalmamakta, aynı zamanda Türkmen el dokuması halılara sanat ve kimlik ruhu kazandırmaktadır. Bu halıların zarafeti Avrupa pazarlarında da ilgi uyandırmıştır. 3.639’dan fazla kişiye istihdam sağlayan bu sektör, Kuzey Horasan'ın kültürü ve ekonomisinin ayrılmaz bir parçası sayılmaktadır.

