İmam Humeyni’nin vefatından sonra naaşı, 5 Haziran 1989 Tahran Camii’ye getirildi. Seyyit olmanın bir göstergesi olan siyah bir sarığı göğsüne bıraktıkları İmam Humeyni’yi son kez görebilmeleri için birkaç konteynerin üzerine cam duvarlı büyük bir buzdolabı yerleştirildi. Namazın ardından, önce naaşı taşıyan tabutun Beheşt-i Zehra kabristanına nakledilmesi ve kalabalık sebebiyle tabuta bir helikopterin eşlik etmesi kararlaştırıldı, yolun ortasında cenaze defin merasimi için gelen çok sayıdaki kişinin yola akın etmesiyle tabutu taşıyan kortejin devam etmesi imkansız hale geldi ve helikopter güçlükle inerek naaşı alıp toprağa verilmek üzere Jamaran’a ve sonraki gün de oradan defin yerine götürüldü. 11 Haziran 1989’da o zamanki İran nüfusunun altıda biri (on milyondan fazla insan) 32 kilometrelik bir kalabalık İmam Humeyni’nin naaşını toprağa vermek için Beheşt-i Zehra yakınların geldi öyle ki bu durum bu cenaze töreninin dünyanın en büyük cenaze töreni olarak tarihe geçmesini sağladı.