İran'ın kuzeybatısında, Erdebil iline bağlı Nemin ilçesinin Hankah Sufli köyü yakınlarında yer alan Fındıklı Ormanı eşsiz doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Bu orman, Hazar (Hirkani) ormanlarının başlangıç noktasında bulunuyor.

Adını, bölgede yoğun olarak bulunan fındık ağaçlarından alan Fındıklı Ormanı, yaklaşık 120 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor. Bu alanın 85 kilometrekarelik kısmı ormanlık, geri kalan kısmı ise yemyeşil meralardan oluşuyor.

Zengin bitki örtüsü, temiz havası ve doğal manzaralarıyla Fındıklı Ormanı, İran’ın öne çıkan ekoturizm destinasyonlarından biri haline gelmiş durumda. Bölge hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekerken, aynı zamanda çevre koruma ve doğa eğitimi açısından da büyük bir rol oynuyor.

Uzmanlara göre Fındıklı Ormanı'n, sadece doğal güzellikleriyle değil aynı zamanda biyoçeşitliliği koruma potansiyeliyle de dikkat çekiyor.