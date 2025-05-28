Uluslararası Bisiklet Turu'nun İlk Etabı İran'da Düzenlendi

İran'da düzenlenen uluslararası bisiklet turunun ilk etabına 7 yabancı ve 4 yerel takım katıldı. Yabancı takımlar arasında Almanya'dan Bike Aid, Endonezya'dan Jakarta Pro, Kazakistan'dan Vino, Türkiye'den Spor Toto ve İstanbul Belediyespor, Irak Milli Takımı ve Özbekistan'dan Ovoson yer aldı. İran'ı ise Sahand Pump (Tebriz), TRT (Zencan), Viride Iran ve İran Milli Takımı temsil etti.

Bisikletçiler, Tebriz'deki İl Gölü Parkı'ndan başlayarak Urmiye'deki El-Gadir Parkı'na kadar 153 kilometrelik parkuru tamamladı. Yaklaşık 3,5 saat süren mücadelenin ardından, Bike Aid takımından Alman bisikletçi Michael Merklias etabı birinci olarak tamamladı.