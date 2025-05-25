Leylekler, doğayla kurduğumuz duygusal bağın simgelerinden biri olarak anılarımızda ve kırsal yaşamın içinde her zaman özel bir yer tutmuştur. Bazen küçük bir köy evinin çatısında, bazen de Zeribar Gölü’nün yeşil kıyılarındaki ağaçlarda karşımıza çıkarlar. Animasyon film 'Allah Leylekleri Sever' de bu doğa harikası kuşların bir köye göç edişini, yalnızca bir güzellik değil, aynı zamanda yaban hayatı koruma mücadelesi ve birlikte yaşam hikayesi olarak anlatıyor.

Bu anlatı, yıllardır Kürdistan’daki Zeribar Gölü çevresindeki köylerde gerçek bir yaşam biçimine dönüşmüş durumda. Leylekler burada hem ağaçların hem de insan yapımı yapıların üzerinde yuvalar kuruyor; köylüler ise onlara güvenli bir yaşam alanı sağlıyor.

Zeribar Gölü, göçmen leylekler için değerli bir yaşam alanı olmanın yanı sıra bölgenin ekolojik dengesini koruyan bir merkez konumunda. Yerel halkın bu kuşlara gösterdiği destek, sadece leyleklerin varlığını sürdürmesini değil, aynı zamanda doğanın bütünlüğünü korumayı da sağlıyor.

Köylülerin leylekler için yuva inşa etme çabaları, doğaya duyulan saygının, insanla yaban hayatı arasındaki bağın ve çevreye karşı duyulan sorumluluğun somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor.